Канчельскис — о казни 18 филиппинцев: интересно было, поучительно и правильно

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис признался, что в 2003 году, когда выступал за «Аль-Хиляль», в Саудовской Аравии ему довелось в живую наблюдать за казнью 18 филиппинцев.

«Интересно было. Очень поучительно и правильно, считаю», — приводит слова Канчельскиса «Матч ТВ». На вопрос об отношении к смертной казни бывший футболист ответил: «В этом случае смертная казнь — правильно. Казнённые завезли в страну много наркотиков. Знали, что, если поймают, казнят? Знали. Всё равно пошли на это? Да. Поймали и казнили, что тут неправильного?».

После выступлений в Саудовской Аравии Канчельскис вернулся в Россию, где играл за «Сатурн» и «Крылья Советов». В составе самарского клуба завершил карьеру футболиста в 2006 году.