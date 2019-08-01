Филипп хочет перейти в «Герту», несмотря на выгодное предложение «Динамо»

Форвард дортмундской «Боруссии» Максимилиан Филипп, которым интересуется московское «Динамо», хочет продолжить карьеру в «Герте», сообщает Bild.

Согласно информации источника, у 25-летнего нападающего «шмелей» на руках выгодное предложение московского клуба. Однако футболист намерен перейти в «Герту», так как считает, что, выступая в Бундеслиге, ему будет легче пробиться в сборную Германии. Игрок уже провёл тайную встречу со спортивным директором «Герты» Михаэлем Претцем.

Филипп перешёл в «Боруссию» летом 2017 года из «Фрайбурга». Его трансфер обошёлся дортмундскому клубу в € 20 млн. В минувшем сезоне на клубном уровне форвард принял участие в 23 играх, в которых на его счету 2 забитых мяча и 3 результативные передачи. Контракт футболиста с «Боруссией» рассчитан до лета 2022 года.