Филипп хочет перейти в «Герту», несмотря на выгодное предложение «Динамо»

Форвард дортмундской «Боруссии» Максимилиан Филипп, которым интересуется московское «Динамо», хочет продолжить карьеру в «Герте», сообщает Bild.
Согласно информации источника, у 25-летнего нападающего «шмелей» на руках выгодное предложение московского клуба. Однако футболист намерен перейти в «Герту», так как считает, что, выступая в Бундеслиге, ему будет легче пробиться в сборную Германии. Игрок уже провёл тайную встречу со спортивным директором «Герты» Михаэлем Претцем.
Филипп перешёл в «Боруссию» летом 2017 года из «Фрайбурга». Его трансфер обошёлся дортмундскому клубу в € 20 млн. В минувшем сезоне на клубном уровне форвард принял участие в 23 играх, в которых на его счету 2 забитых мяча и 3 результативные передачи. Контракт футболиста с «Боруссией» рассчитан до лета 2022 года.
- 2 августа 2019
-
00:35
-
00:17
-
00:01
- 1 августа 2019
-
23:46
-
23:44
-
23:38
-
23:32
-
23:20
-
23:20
-
23:04
-
22:46
-
22:41
-
22:36
-
22:30
-
22:11
-
22:07
-
21:59
-
21:52
-
21:45
-
21:38
-
21:20
-
21:11
-
20:52
-
20:46
-
20:30
-
20:19
-
20:05
-
20:05
-
19:46
-
19:18
-
19:12
-
18:58
-
18:56
-
18:45
-
18:38