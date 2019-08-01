Магуайр разочарован ситуацией с трансфером в «Манчестер Юнайтед»

Центральный защитник «Лестер Сити» Гарри Магуайр сообщил руководству клуба, что хочет продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», информирует Sky Sports.

«Красные дьяволы» готовятся сделать предложение о приобретении 26-летнего англичанина в размере £ 80 млн (€ 87,5 млн). «Лисы» хотят выручить с продажи игрока не менее £ 85 млн (€ 93 млн) и не намерены идти на уступки.

Магуайр собирается оставаться профессионалом, но разочарован ситуацией с трансфером.

Гарри выступает за «Лестер Сити» с 2017 года. Ранее он защищал цвета «Уиган Атлетик», «Халл Сити» и «Шеффилд Юнайтед». В минувшем сезоне защитник забил 3 мяча в 31 матче английской Премьер-лиги. Контракт Магуайра с «лисами» рассчитан до 30 июня 2023 года.