Медведев: «Зенит» ожидает бескомпромиссный и интересный матч с «Краснодаром»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился ожиданиями от матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром».

«Ждём от встречи с «Краснодаром» интересной красивой игры. Состав кубанцев покинули важные игроки, но пришла целая группа новых футболистов, поэтому команда точно не стала слабее. «Горожане» интересно начали сезон. Думаю, нас ожидает бескомпромиссный и интересный матч.

Будет ли беречь силы «Краснодар» перед матчем с «Порту»? Все эти арифметические пасьянсы не имеют никакого смысла. «Краснодар», как любая хорошая команда, на каждый матч выходит с одной мыслью — побеждать. Поэтому не стоит ожидать, что они будут беречь силы перед квалификацией Лиги чемпионов», — приводят слова Медведева «Известия».

Матч 4-го тура чемпионата России «Зенит» — «Краснодар» состоится в субботу, 3 августа, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 21:30 мск. Петербургский «Зенит» набрал 9 очков в 3 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» (6) — на 4-м месте.