Пуйоль может вернуться в «Барселону» в качестве спортивного директора

Бывший капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль может занять пост спортивного директора каталонского клуба, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, каталонцы уже сделали официальное предложение 41-летнему экс-футболисту, но Пуйоль взял время на раздумье.

Должность спортивного директора стала вакантной после того, как клуб досрочно расторгнул контракт с Хосепом Сегурой, который занимал свой пост на протяжении четырёх лет – с 2015 года. За это время сине-гранатовые успели завоевать 13 трофеев, среди которых четыре титула чемпиона Испании, четыре Кубка и два Суперкубка страны, а также трофеи Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира и Суперкубок УЕФА.

Пуйоль на протяжении всей профессиональной карьеры выступал в составе «Барселоны». Он играл за каталонский клуб с 1999 по 2014 год. Вместе с «Барселоной» Пуйоль три раза выигрывал Лигу чемпионов.