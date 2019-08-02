Пуйоль может вернуться в «Барселону» в качестве спортивного директора

Бывший капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль может занять пост спортивного директора каталонского клуба, сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, каталонцы уже сделали официальное предложение 41-летнему экс-футболисту, но Пуйоль взял время на раздумье.
Должность спортивного директора стала вакантной после того, как клуб досрочно расторгнул контракт с Хосепом Сегурой, который занимал свой пост на протяжении четырёх лет – с 2015 года. За это время сине-гранатовые успели завоевать 13 трофеев, среди которых четыре титула чемпиона Испании, четыре Кубка и два Суперкубка страны, а также трофеи Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира и Суперкубок УЕФА.
Пуйоль на протяжении всей профессиональной карьеры выступал в составе «Барселоны». Он играл за каталонский клуб с 1999 по 2014 год. Вместе с «Барселоной» Пуйоль три раза выигрывал Лигу чемпионов.
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