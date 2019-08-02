Защитник «Нефтчи»: только после второго гола понял, что точно победим «Арсенал»

Защитник бакинского «Нефтчи» Воислав Станкович прокомментировал результат ответного матча 2-го квалификационного раунда Лиги Европы с тульским «Арсеналом» (3:0).

«Перед встречей тренер сказал, что надо играть в свой футбол и не беспокоиться за результат предыдущего матча. В начале игры «Арсенал» нас прижал, но во втором тайме мы забили три мяча. Я считаю, что первый гол стал переломным в матче. Однако только после второго понял, что мы точно победим», — приводит слова Станковича ТАСС.

В первой игре, которая состоялась 25 июля в Туле на стадионе «Арсенал», победу тоже одержал «Нефтчи» — 1:0. Таким образом, в 3-й квалификационный раунд Лиги Европы вышла азербайджанская команда. «Оружейники» покинули турнир.

Следующим соперником «Нефтчи» в Лиге Европы станет израильский «Бней Иегуда». 8 августа соперники встретятся в Баку, а 15-го — в Тель-Авиве.