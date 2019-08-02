Орлов: полиция должна находиться за пределами трибун, не военизируйте футбол

Комментатор Геннадий Орлов высказался о возможном переносе матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Динамо» в связи с запросом МВД.
«Я убеждён, что количество, чем больше полицейских – тем больше раздражения, от болельщиков, и от всех тех, кто их окружает.
Полицейских на стадионе должно быть как можно меньше. Не случайно же сейчас запретили полицейским, вы знаете об этом, что запрещено им по правилам ФИФА и УЕФА, всем вооруженным людям в форме появляться на арене? А у нас нет-нет да проникает. А на самом деле они должны быть все за пределами арены. А здесь, пожалуйста: если есть безопасность – переоденьтесь в штатское, не военизируйте футбол.
Полиция и создаёт столкновения. Она должна находиться за пределами трибун, понимаете? Если уж что-то произойдёт – то там же есть безопасность. У каждого клуба есть безопасность, есть волонтеры. Достаточно сейчас людей, которые следят за порядком. Но когда человек в форме – он, естественно, раздражает, такая психология, менталитет людей. Причём во всех странах мира это происходит», — сказал Орлов в эфире «Эха Москвы в Санкт-Петербурге».
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