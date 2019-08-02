Форвард «Динамо» Шейдаев: очень хотим выиграть у «Спартака»

Нападающий «Динамо» Рамиль Шейдаев поделился ожиданиями от матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».

«Победа в прошлом туре заряжает положительными эмоциями на всю неделю. В дерби со «Спартаком» это должно помочь. Готовимся к принципиальному матчу и очень хотим его выиграть. Посмотрим, что получится в итоге», — приводят слова Шейдаева «Известия».

В матче 3-го тура РПЛ московское «Динамо» обыграло екатеринбургский «Урал» со счётом 2:0. Голы забили Артур Юсупов и Кирилл Панченко. Эта победа стала первой для «Динамо» на обновлённом домашнем стадионе в текущем сезоне РПЛ.

Матч «Спартак» — «Динамо» состоится 3 августа в Москве на стадионе «Открытие Арена», начало встречи — в 19:00 мск.