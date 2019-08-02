Сафонов: Малком в «Зените» может проявить себя в ЛЧ и ещё хорошо подзаработать

Агент Алексей Сафонов поделился мнением о возможном переходе в стан сине-бело-голубых нападающего «Барселоны» Малкома.
«Думаю, если трансфер осуществится, — это будет серьёзное усиление для «Зенита». Малком — птица более высокого полета, даже по сравнению с нынешними лидерами «Зенита» — Дзюбой и Азмуном. Мы уже не раз говорили на эту тему, для чемпионата России Питеру вполне хватит текущего состава. Но если клуб хочет добиться чего-то серьёзного в Европе, то Малком — усиление именно для Лиги чемпионов. На мой взгляд, этот предполагаемый трансфер можно поставить в один ряд с приобретением «Зенитом» Халка и Витселя.
Халк переходил в «Зенит», когда ему исполнилось 26. Малкому сейчас — 22. В таком возрасте нужно играть. Ему явно требуется перезагрузка в карьере. «Барселона» могла бы превратиться для него в золотую клетку, а в «Зените» есть возможность проявить себя в Лиге чемпионов и ещё хорошо подзаработать. Со временем, если бразилец начнёт играть и забивать, «Зенит» на его продаже тоже может что-то извлечь. Хотя не представляю, что может быть выше «Барселоны», — приводит слова Сафонова «Спорт уик-энд».
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