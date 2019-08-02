Сигурдссон: сейчас у ЦСКА уже две победы подряд, и мы хотим добыть третью
Полузащитник московского ЦСКА Арнор Сигурдссон поделился ожиданиями от матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином».
«В матче с «Локомотивом» мы показали хорошее качество игры. Но теперь самое важное — это серьёзно подготовиться к следующей игре с «Рубином». Сейчас у нас уже две победы подряд, и мы хотим добыть третью», — приводят слова Сигурдссона «Известия».
После трёх туров ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Рубин» — на третьем месте.
Матч «Рубин» — ЦСКА состоится 4 августа в Казани на стадионе «Центральный», начало встречи — в 19:00 мск.
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