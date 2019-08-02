Отец Мойзе Кина признался, что остановил переход сына в «Манчестер Юнайтед»

Биору Жан Кин, отец форварда «Ювентуса» Мойзе Кина, признался, что несколько лет назад помешал переходу своего сына в «Манчестер Юнайтед».
«Мать Мойзе хотела отправить его в «Манчестер Юнайтед». Я остановил этот переход. Я сказал «нет», потому что хотел, чтобы он остался в «Ювентусе» и продолжил учиться. Он ещё не был достаточно зрелым. Отправлять парня за границу в возрасте 14-15 лет не показалось мне логичным.
Сейчас я полностью доверяю Мойзе. Он окажет большое влияние на английский футбол со своей новой командой. Уверен, мой сын не будет плохо выглядеть в Англии. Он заставит нашу семью, Италию и Кот-д’Ивуар гордиться собой», — приводит слова Кина-старшего Omnisport.
Мойзе Кин является воспитанником «Ювентуса». В минувшем сезоне он принял участие в 13 матчах итальянского национального чемпионата, в которых стал автором шести забитых мячей. Также на его счету три матча в Лиге чемпионов. Всего в сезоне-2018/19 нападающий сыграл 17 матчей и забил семь мячей. Нынешний контракт форварда с туринским клубом действителен до лета 2020 года.
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