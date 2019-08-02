Левашов: нельзя сказать, что «Арсеналу» не хватило опыта игры в еврокубках

Голкипер тульского «Арсенала» Михаил Левашов прокомментировал поражение в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы с «Нефтчи» (0:3).
«В первом тайме мы играли очень хорошо, создавали моменты. Нельзя сказать, что нам не хватило опыта игры в Европе. Это обычный матч, как и остальные, и я не делю их. Выход в еврокубки был значимым событием для всех туляков, и мы старались, бились.
Пока до сих пор не осознаём, что произошло. У нас впереди важные игры в чемпионате, постараемся забыть это поражение», — приводит слова Левашова ТАСС.
В первой игре, которая состоялась 25 июля в Туле на стадионе «Арсенал», победу также одержал «Нефтчи» — 1:0. Таким образом, в 3-й квалификационный раунд Лиги Европы вышла азербайджанская команда. «Оружейники» покинули турнир.
Следующим соперником «Нефтчи» в Лиге Европы станет израильский клуб «Бней Иегуда». 8 августа соперники встретятся в Баку, а 15-го — в Тель-Авиве.
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