Шюррле: уже забивал ЦСКА, было бы неплохо повторить

Новичок «Спартака» полузащитник Андре Шюррле поделился впечатлениями от перехода в стан красно-белых. Столичный клуб арендовал хавбека до окончания сезона-2019/20. Сумма необязательного выкупа, по предварительным данным, составит € 8 млн. «Спартак» будет полностью платить ему зарплату, которая составляет около € 3 млн в год.



«Знаю о России довольно много, потому что российский футбол неплохо освещается в Европе, в том числе и Германии. Российские клубы выступают в Лиге чемпионов, ваша сборная довольно успешна. Теперь мне хочется узнать вашу страну ещё лучше.

Стадион просто супер, к тому же на табло, когда я вышел на поле, запустили видеоролик с моими голами за сборную. Вообще меня очень тепло приняли. Уже не терпится выйти на поле в форме «Спартака» и показать себя. Какой клуб в России считается главным противником «Спартака»? Наверное, «Зенит» или «Динамо». ЦСКА? Я им уже забивал. Было бы неплохо повторить", — сказал немец в интервью клубному телевидению.



Сезон-2018/19 Шюррле провёл в аренде в «Фулхэме». За лондонский клуб он отыграл 25 матчей. На его счету 6 результативных ударов. Контракт немца с «Боруссией» рассчитан до лета 2021 года. Ранее он играл за «Майнц», «Байер», «Челси» и «Вольфсбург».