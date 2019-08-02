Шюррле ответил, когда планирует дебютировать за «Спартак»

Новичок «Спартака» полузащитник Андре Шюррле поделился впечатлениями от перехода в стан красно-белых. Столичный клуб арендовал хавбека до окончания сезона-2019/20. Сумма необязательного выкупа, по предварительным данным, составит € 8 млн. «Спартак» будет полностью платить ему зарплату, которая составляет около € 3 млн в год.
«Когда планирую дебютировать за „Спартак“? Посмотрим, зависит от того, как видит ситуацию главный тренер. Мне нужно поработать, потренироваться с новыми партнёрами. Но в целом я в хорошей форме, много тренировался этим летом. Надеюсь помочь команде как можно скорее.
Успела ли жена, говорящая по-русски, подтянуть мои знания языка? На самом деле, я учу немного русский. Моя жена родом из Казахстана, её родители живут в России. Я искренне хочу получше узнать страну, выучить язык. Думаю, возьму учителя, чтобы он помог сделать это быстрее", — сказал немец в интервью клубному телевидению.
- 2 августа 2019
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