Шюррле назвал цели на сезон в «Спартаке»

Новичок «Спартака» полузащитник Андре Шюррле рассказал, какие цели ставит на нынешний сезон. Столичный клуб арендовал его до окончания сезона-2019/20. Сумма необязательного выкупа, по предварительным данным, составит € 8 млн. «Спартак» будет полностью платить ему зарплату, которая составляет около € 3 млн в год.



«Знаю, что „Спартак“ — это большой клуб. Самый большой в России. Всегда ставит перед собой цель быть на самом верху. Я готов помочь ему в этом. А в конце сезона посмотрим на результат. Я правда с нетерпением жду начала этого приключения», — сказал немец в интервью клубному телевидению.

Сезон-2018/19 Шюррле провёл в аренде в «Фулхэме». За лондонский клуб он отыграл 25 матчей. На его счету 6 результативных ударов. Контракт немца с «Боруссией» рассчитан до лета 2021 года. Ранее он играл за «Майнц», «Байер», «Челси» и «Вольфсбург».