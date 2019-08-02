Паршивлюк: готов жертвовать всем ради «Динамо»

Защитник московского «Динамо» Сергей Паршивлюк, являющийся воспитанником и бывшим капитаном принципиального соперника бело-голубых «Спартака», высказался о своём футбольном пути.



«Воспитанники больших команд, играющие в них всю жизнь, – счастливчики. Большинство из них думает: «А, что там, меня все хотят». Так не работает. Ко мне это понимание пришло, когда ушёл из «Спартака». В «Ростове» я провёл два замечательных года, время в «Анжи» меня тоже закалило.



Я всегда говорил, что если буду нужен своей команде, готов провести в ней всю жизнь. Для меня эталон преданности – Джеррард. Его хотели «Реал» и «Челси», а он оставался в «Ливерпуле». Джеррард – true legend. Моя история показала, что всё может пойти не так, как мы хотим. Сейчас я в «Динамо» и готов жертвовать всем ради него», — приводит слова Паршивлюка Sports.ru.



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