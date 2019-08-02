Паршивлюк: готов жертвовать всем ради «Динамо»

Защитник московского «Динамо» Сергей Паршивлюк, являющийся воспитанником и бывшим капитаном принципиального соперника бело-голубых «Спартака», высказался о своём футбольном пути.
«Воспитанники больших команд, играющие в них всю жизнь, – счастливчики. Большинство из них думает: «А, что там, меня все хотят». Так не работает. Ко мне это понимание пришло, когда ушёл из «Спартака». В «Ростове» я провёл два замечательных года, время в «Анжи» меня тоже закалило.
Я всегда говорил, что если буду нужен своей команде, готов провести в ней всю жизнь. Для меня эталон преданности – Джеррард. Его хотели «Реал» и «Челси», а он оставался в «Ливерпуле». Джеррард – true legend. Моя история показала, что всё может пойти не так, как мы хотим. Сейчас я в «Динамо» и готов жертвовать всем ради него», — приводит слова Паршивлюка Sports.ru.
- 2 августа 2019
-
11:05
-
11:03
-
10:44
-
10:30
-
10:26
-
10:11
-
10:05
-
09:54
-
09:43
-
09:37
-
09:26
-
09:10
-
09:00
-
08:46
-
08:35
-
07:56
-
07:48
-
06:56
-
06:46
-
06:36
-
06:00
-
05:32
-
04:59
-
04:45
-
04:34
-
03:59
-
03:27
-
02:51
-
02:36
-
01:59
-
01:44
-
01:24
-
00:42
-
00:35
-
00:17