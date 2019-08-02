Фанаты украинского клуба забросали камнями болельщиков «Будучности»

После ответного матча 2-го квалификационного раунда Лиги Европы, в которой луганская «Заря» встречалась с «Будучностью», произошёл инцидент между болельщиками клубов. Как сообщает Tribuna, фанаты украинского клуба бросали камни в оппонентов, которые находились уже на выходе из секторов. Полиция долгое время не выпускала черногорцев из гостевых секторов стадиона.

После игры на выезде из гостевого сектора украинские фанаты остановили автобус болельшиков из Черногории.Черногорцы вышли с кастетами и дубинками, между фанатами завязалась драка.

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Встреча прошла в Запорожье на «Славутич-Арене» и завершилась со счётом 1:0 в пользу украинской команды. Автором единственного мяча стал полузащитник «Зари» Артём Громов, отправивший мяч в ворота соперника на 32-й минуте. После гола судья удалил с поля защитника «Будучности» Николу Джурича и его одноклубника Драшко Божовича. По итогам двух игр в 3-й квалификационный раунд турнира вышла «Заря».