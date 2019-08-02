«Нефтчи»: вы не единственный «Арсенал», который проиграл в Баку в этом году
«Нефтчи» в социальной сети обратился к тульскому «Арсеналу» после победы (3:0) в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы.
«Не чувствуй себя подавленным, тульский «Арсенал». Вы не единственный «Арсенал», который проиграл в Баку в этом году. Правильно, «Арсенал» из Лондона. Удачной дороги и мягкой посадки, друзья», — говорится в официальном «твиттере» азербайджанского клуба.
Напомним, что лондонский «Арсенал» проиграл «Челси» со счётом 1:4 в финале Лиги Европы, который состоялся в Баку 29 мая.
Домашняя победа позволила азербайджанцам выйти в следующий раунд турнира. Следующим соперником «Нефтчи» в Лиге Европы станет израильский клуб «Бней Иегуда». 8 августа соперники встретятся в Баку, а 15-го — в Тель-Авиве.
«Арсенал» Т потерпел разгром в матче с «Нефтчи» и вылетел из Лиги Европы
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