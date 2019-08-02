Божович оценил игру Соболева на старте сезона

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович оценил игру нападающего Александра Соболева, который в трёх стартовых турах Премьер-Лиги забил три мяча.
«Я очень доволен и рад за него. Его нужно поздравить. Он получил награду заслуженно. Он забил два очень красивых гола и один мяч с пенальти. Даже игру с „Уфой“, где он не забивал, для меня он сыграл очень хорошо, отдал голевую передачу. Сейчас мы строим новую амбициозную команду, и Соболев нам в этом поможет.
Никита Чернов? Его позиция – центральный защитник. Он очень талантливый парень, но где-то не получал шанса. У него есть хорошие качества, и в „Крыльях“ он может раскрыться. Как обстоят дела со здоровьем Тараса Бурлака и Дениса Якубы? Бурлак вернётся к тренировкам через три недели, Якуба примерно так же», — цитирует Божовича пресс-служба самарской команды.
- 2 августа 2019
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