«Барселона» снизила цену на Коутиньо

«Барселона» хочет расстаться с полузащитником Филиппе Коутиньо до закрытия летнего трансферного окна.
Как сообщает Marca, сине-гранатовые снизили свои финансовые запросы и теперь готовы отпустить 27-летнего футболиста за € 100 млн. При этом каталонский клуб до сих пор не получил ни одного официального предложения по бразильцу.
Ранее сообщалось, что минимальная сумма, которую «Барселона» хочет выручить с продажи Коутиньо, составляет € 120 млн. Также появлялась информация, что сине-гранатовые хотят включить хавбека в сделку по нападающему «Пари Сен-Жермен» Неймару.
В минувшем сезоне Коутиньо на клубном уровне забил 11 голов и отдал 5 результативных передач в 54 матчах во всех турнирах. Контракт игрока с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2023 года.
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