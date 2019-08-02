«Барселона» снизила цену на Коутиньо

«Барселона» хочет расстаться с полузащитником Филиппе Коутиньо до закрытия летнего трансферного окна.



Как сообщает Marca, сине-гранатовые снизили свои финансовые запросы и теперь готовы отпустить 27-летнего футболиста за € 100 млн. При этом каталонский клуб до сих пор не получил ни одного официального предложения по бразильцу.



Ранее сообщалось, что минимальная сумма, которую «Барселона» хочет выручить с продажи Коутиньо, составляет € 120 млн. Также появлялась информация, что сине-гранатовые хотят включить хавбека в сделку по нападающему «Пари Сен-Жермен» Неймару.



В минувшем сезоне Коутиньо на клубном уровне забил 11 голов и отдал 5 результативных передач в 54 матчах во всех турнирах. Контракт игрока с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2023 года.

Клопп объяснил, почему возвращение Коутиньо в «Ливерпуль» невозможно