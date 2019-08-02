Мбаппе высказал мнение о ситуации с Неймаром

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе выразил надежду, что его партнёр по команде форвард Неймар не покинет стан французского клуба.

«Хочу, чтобы он остался, и я сказал ему, что думаю о ситуации, для меня всё очевидно. Он важный игрок в команде, и я хочу, чтобы он остался. Он всегда был классным игроком. Когда Неймар тренировался, он был в превосходной форме. Он и Верратти изменили атмосферу», — цитирует французского футболиста интернет-портал Goal.

Ранее в СМИ сообщалось, что «ПСЖ» готов рассмотреть любые варианты по поводу продажи Неймара, однако в клубе не хотят, чтобы бразильский футболист возвращался в «Барселону». Французский клуб наложил вето на переход Неймара в стан каталонской команды, с которой у «ПСЖ» отношения в последнее время сильно испортились.



Напомним, Неймар перешёл в «Пари Сен-Жермен» летом 2017 года из «Барселоны» за € 222 млн, став самым дорогим футболистом в истории.