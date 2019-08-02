Матч за Суперкубок УЕФА «Ливерпуль» — «Челси» обслужит женщина-судья
УЕФА на своём официальном сайте огласил имена судей, которые будут работать на матче за Суперкубок Европы между «Ливерпулем» и «Челси».
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с француженкой Стефани Фраппар. В роли её ассистентов выступят Мануэла Николоси и Мишель О’Нил. Это будет первый случай в истории мужских еврокубковых турниров, когда на матче будет работать женщина-судья.
Матч «Ливерпуль» – «Челси» состоится 14 августа на стадионе «Водафон Арена» в Стамбуле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
Напомним, в минувшем сезоне «Ливерпуль» стал победителем Лиги чемпионов, одержав победу в финальном матче с «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 2:0. В свою очередь «Челси» оказался сильнее «Арсенала» в решающей встрече Лиги Европы – 4:1.
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