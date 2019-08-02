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«Локо» вырвал победу у «Крыльев» в матче «молодёжек», «Ростов» одолел «Урал»

«Локо» вырвал победу у «Крыльев» в матче «молодёжек», «Ростов» одолел «Урал»
Футбол / РПЛ 0

В 4-м туре молодёжного первенства России «Крылья Советов» принимали «Локомотив». Матч состоялся на запасном поле стадиона «Металлург» в Самаре и завершился со счётом 0:1.

Соперники не могли забить на протяжении большей части встречи. Уже под занавес матча, на 90-й минуте, отличиться удалось полузащитнику «железнодорожников» Максиму Мухину.

«Локомотив», набрав 10 очков, поднялся на первое место в турнирной таблице молодёжного первенства. «Крылья Советов» (7) – третьи. С полной таблицей можно ознакомиться на «Чемпионате».

Россия - Молодёжное первенство. 4-й тур
02 августа 2019, пятница. 12:00 МСК
Крылья Советов-мол.
Самара
0 : 1
Локомотив-мол.
Москва
0:1 – Мухин – 90

В параллельном матче «Урал» принимал «Ростов». Встреча прошла на поле спортбазы «Бажовия» в Сысерти и завершилась со счётом 0:1.

Единственный гол в матче был забит на 71-й минуте. Его автором стал полузащитник екатеринбургской команды Гоча Гогричиани.

«Урал» с 7 очками в активе занимает четвёртое место в таблице соревнования. «Ростов» (6) – шестой.

Россия - Молодёжное первенство. 4-й тур
02 августа 2019, пятница. 12:00 МСК
Урал-мол.
Екатеринбург
0 : 1
Ростов-мол.
Ростов-на-Дону
0:1 – Гогричиани – 71
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