«Локо» вырвал победу у «Крыльев» в матче «молодёжек», «Ростов» одолел «Урал»

В 4-м туре молодёжного первенства России «Крылья Советов» принимали «Локомотив». Матч состоялся на запасном поле стадиона «Металлург» в Самаре и завершился со счётом 0:1.



Соперники не могли забить на протяжении большей части встречи. Уже под занавес матча, на 90-й минуте, отличиться удалось полузащитнику «железнодорожников» Максиму Мухину.



«Локомотив», набрав 10 очков, поднялся на первое место в турнирной таблице молодёжного первенства. «Крылья Советов» (7) – третьи. С полной таблицей можно ознакомиться на «Чемпионате».

В параллельном матче «Урал» принимал «Ростов». Встреча прошла на поле спортбазы «Бажовия» в Сысерти и завершилась со счётом 0:1.



Единственный гол в матче был забит на 71-й минуте. Его автором стал полузащитник екатеринбургской команды Гоча Гогричиани.



«Урал» с 7 очками в активе занимает четвёртое место в таблице соревнования. «Ростов» (6) – шестой.