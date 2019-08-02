Сегодня стартует Юношеская футбольная лига

Сегодня, 2 августа, стартует Юношеская футбольная Лига (ЮФЛ) — проект по реформированию системы юношеских соревнований в России, новое решение для системы подготовки резерва. В первом сезоне выступят команды 12 академий, состоящие в основном из игроков 2002 года рождения. Участники лиги выбраны экспертами РФС на основании сводного рейтинга футбольных школ, с учетом результатов, достигнутых в финальных турнирах юношеского первенства России, а также представительства в сборных России.
ЮФЛ будет открытой и объединит в себе команды из разных регионов России. За первый трофей поборются московские «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», «Динамо», «Чертаново» и «Строгино», «Зенит» и СШОР «Зенит» из Санкт-Петербурга, «Краснодар», казанский «Рубин», подмосковный «Мастер-Сатурн» и «Академия Коноплева» из Самарской области.
Игры пройдут в два круга, все команды должны будут сыграть друг с другом дома и в гостях. Стартовый сезон 2 августа откроет матч «Краснодар» — «Чертаново».
- 2 августа 2019
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