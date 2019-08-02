ЦСКА отказался продавать Чалова «Кристал Пэлас» за € 15 млн

Предложение «Кристал Пэлас» по нападающему ЦСКА Фёдору Чалову было отклонено, сообщает Sky Sports.
Для дальнейших переговоров лондонскому клубу необходимо увеличить предложение по 21-летнему российскому футболисту, которое составляло € 15 млн.
Ранее в СМИ появлялась информация, что интерес к форварду также проявляют «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм Хотспур», «Монако», «Лацио» и «Валенсия».
Чалов является воспитанником «армейского» клуба. За его первую команду он выступает с 2017 года. В прошлом сезоне на клубном уровне форвард принял участие в 37 играх. На его счету 17 забитых мячей и 7 результативных передач. С 15 голами в активе он стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги. Контракт игрока с ЦСКА рассчитан до лета 2022 года.
- 2 августа 2019
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