«Зенит» нацелился на двух игроков «Ростова»

Как стало известно «Чемпионату», «Зенит» интересуется двумя игроками «Ростова» — защитником Дмитрием Чистяковым и полузащитником Александром Саплиновым. За обоих игроков ростовский клуб рассчитывает выручить около € 2 млн и не планирует легко расставаться с футболистами.

В нынешнем сезоне Чистяков провёл три матча в составе «Ростова» в Российской Премьер-Лиге, и все без замен. Саплинов один раз появился на поле, выйдя на замену в домашней встрече со «Спартаком» (2:2).

«Ростов» после трёх туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав семь очков. В следующем туре команда Валерия Карпина на выезде завтра, 3 августа, сыграет с «Уралом».

Календарь матчей Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».