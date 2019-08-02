«Спартак» заявил Шюррле на сезон в РПЛ

«Спартак» заявил новичка команды полузащитника Андре Шюррле на сезон в Российскую Премьер-Лигу. Немецкий футболист будет выступать под номером 20. Хавбек может дебютировать в составе красно-белых в матче 4-го тура РПЛ с «Динамо», который состоится на «Открытие Арене», завтра, 4 августа.
Столичный клуб арендовал хавбека до окончания сезона-2019/20. Сумма необязательного выкупа, по предварительным данным, составит € 8 млн. «Спартак» будет полностью платить ему зарплату, которая составляет около € 3 млн в год.
Сезон-2018/19 Шюррле провёл в аренде в «Фулхэме». За лондонский клуб футболист отыграл 25 матчей. На его счету 6 результативных ударов. Контракт немца с «Боруссией» рассчитан до лета 2021 года. Ранее он играл за «Майнц», «Байер», «Челси» и «Вольфсбург».
- 2 августа 2019
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