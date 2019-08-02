Теннисист Медведев: российский футбол неинтересен совсем, это скучно!

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, какой европейский чемпионат ему интересен и как относится к российскому футболу.

«Знаете, есть разные люди. Кто-то говорит, что болеет за какой-нибудь клуб, а на деле разве что в конце сезона смотрит в таблицу и узнаёт, какое он место занял. У меня – по-другому. Мне нравится немецкая Бундеслига, нравится стиль немецких команд. Я действительно смотрю матчи, подписываюсь на рассылку результатов, читаю новости в интернете… И получаю от этого удовольствие.



Российский футбол неинтересен совсем. Начиная с плохой телекартинки и заканчивая содержанием матчей. Ну не могу я смотреть, как играют «Ахмат» и «Крылья Советов». Это скучно! Я не могу ни болеть, ни переживать за такие команды. Мне нужны реальные эмоции. А если их нет, то смысл следить за турниром?» — цитирует Медведева «Советский спорт».