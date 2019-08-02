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«Спартак» потерпел разгром от «Динамо» в матче молодёжного первенства

«Спартак» потерпел разгром от «Динамо» в матче молодёжного первенства
Футбол / РПЛ 0

В 4-м туре молодёжного первенства «Спартак» принимал «Динамо». Матч состоялся на поле № 4 в Академии «Спартак» имени Фёдора Черенкова в Москве и завершился со счётом 0:4.

Бело-голубые вышли вперёд на 38-й минуте усилиями полузащитника Игоря Школика. На 68-й минуте преимущество «Динамо» точным ударом увеличил хавбек Владимир Москвичёв. На 79-й минуте защитник Даниил Фёдоров довёл счёт до разгромного, а в добавленное время точку в противостоянии поставил полузащитник Владислав Галкин.

«Спартак», набрав лишь 3 очка в четырёх турах, занимает 13-е место в турнирной таблице молодёжного первенства. В свою очередь «Динамо» (4) располагается на 11-й строчке. С полной таблицей соревнования можно ознакомиться на «Чемпионате».

Россия - Молодёжное первенство. 4-й тур
02 августа 2019, пятница. 14:00 МСК
Спартак-мол.
Москва
0 : 4
Динамо-мол.
Москва
0:1 – Школик – 38, 0:2 – Москвичев – 67, 0:3 – Фёдоров – 79, 0:4 – Галкин – 90+2
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