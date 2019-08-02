«Спартак» потерпел разгром от «Динамо» в матче молодёжного первенства
В 4-м туре молодёжного первенства «Спартак» принимал «Динамо». Матч состоялся на поле № 4 в Академии «Спартак» имени Фёдора Черенкова в Москве и завершился со счётом 0:4.
Бело-голубые вышли вперёд на 38-й минуте усилиями полузащитника Игоря Школика. На 68-й минуте преимущество «Динамо» точным ударом увеличил хавбек Владимир Москвичёв. На 79-й минуте защитник Даниил Фёдоров довёл счёт до разгромного, а в добавленное время точку в противостоянии поставил полузащитник Владислав Галкин.
«Спартак», набрав лишь 3 очка в четырёх турах, занимает 13-е место в турнирной таблице молодёжного первенства. В свою очередь «Динамо» (4) располагается на 11-й строчке. С полной таблицей соревнования можно ознакомиться на «Чемпионате».
- 2 августа 2019
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