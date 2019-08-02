«Ахмат»: Глушаков ещё не вернулся в общую группу, с «Оренбургом» он не сыграет
В грозненском «Ахмате» рассказали о состоянии здоровья полузащитника Дениса Глушакова, который после перехода из «Спартака» на правах свободного агента ещё не успел дебютировать за клуб в официальных матчах.
«Всё это время Глушаков интенсивно тренировался под наблюдением тренера по физподготовке и физиотерапевта. Форсировать его появление в официальных матчах в начале сезона было нельзя, чтобы не усугубить повреждение, которое он получил в контрольной игре на сборах.
В субботу Денис вернётся в общую группу. Естественно, к матчу с «Оренбургом» он будет не готов, необходимо время, чтобы набрать кондиции. Надеемся, что он наберёт форму к 5-му туру», — заявили в пресс-службе клуба корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.
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