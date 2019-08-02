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В РФС прокомментировали решение КДК по матчу «Ростов» — «Спартак»

В РФС прокомментировали решение КДК по матчу «Ростов» — «Спартак»
Футбол / РПЛ 0

Пресс-служба РФС прокомментировала решение КДК, который вынес вердикт по итогам рассмотрения инцидента после окончания матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» – «Спартак» (2:2).

Как стало известно «Чемпионату», домашний стадион ростовчан «Ростов Арена» был условно дисквалифицирован на два матча. Также клуб был наказан штрафом в размере 650 тыс. рублей.

«РФС ознакомился с решением КДК. Мы считаем, что матч был организован с нарушением регламентов безопасности, принимающая сторона допустила серьёзные ошибки. РФС продолжит работу по актуализации нормативной базы. Мы считаем, что система санкций за ошибки в организации матчей должна быть ужесточена. Необходимо повысить ответственность всех сторон, имеющих отношения к безопасности на стадионах, принимающих матчи РПЛ и других профессиональных футбольных лиг», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе РФС.

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