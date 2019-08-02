КДК оштрафовал «Спартак» за поведение фанатов на матче с «Ростовом»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Артур Григорьянц огласил вердикт в отношении «Спартака» по итогам матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:2).



«За неправомерные действия зрителей решено оштрафовать «Спартак» на 150 тыс. рублей. Также КДК обращает внимание РПЛ на недолжное исполнение функциональных обязанностей делегатом матча Мельниковым.



Принято решение указать футбольному клубу «Ростов» на принятие мер по недопущению действий, приведших к угрозе безопасности лиц, находящихся на стадионе», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.



Напомним, после финального свистка произошло столкновение между фанатами красно-белых и сотрудниками ОМОНа. Вскоре после окончания встречи в подтрибунном помещении стадиона «Ростов Арена», где проходила игра, началась давка, после чего на место прибыли сотрудники правоохранительных органов и начали применять к болельщикам физическую силу.

Стадион «Ростова» избежал дисквалификации за инцидент с фанатами «Спартака»