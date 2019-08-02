Семак: «Зенит» смотрел за Малкомом ещё год назад

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал переход в клуб полузащитника Малкома из «Барселоны».



«Мы всегда руководствуемся в трансферной политике правилом приглашения футболистов с теми качествами, которых не хватает нашей команде. Мы смотрели за Малкомом ещё год назад, когда моя работа в «Зените» только начиналась. Но на тот момент стоимость трансфера была для нас высока. В этом году появилась возможность его приобрести.



Можно ли назвать его переход усилением непосредственно под Лигу чемпионов? Конечно. Условия нового лимита предполагают, что все легионеры — очень и очень сильные. Других вариантов просто не существует. И для этой Лиги чемпионов, и для будущего сезона с новым лимитом нужны очень сильные легионеры, к которым я могу причислить Малкома», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.



Ранее сообщалось, что сумма трансфера 22-летнего бразильца в стан сине-бело-голубых составит € 40 млн плюс € 5 млн в виде бонусов. Утверждалось, что по условиям соглашения с петербургским клубом футболист будет зарабатывать € 6,5 млн за сезон.

У Малкома есть очень ценное качество для РПЛ. Здорово бьёт из-за штрафной! Потенциальный новичок «Зенита» кое-чем напоминает Халка.