Семак: «Зенит» смотрел за Малкомом ещё год назад

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал переход в клуб полузащитника Малкома из «Барселоны».
«Мы всегда руководствуемся в трансферной политике правилом приглашения футболистов с теми качествами, которых не хватает нашей команде. Мы смотрели за Малкомом ещё год назад, когда моя работа в «Зените» только начиналась. Но на тот момент стоимость трансфера была для нас высока. В этом году появилась возможность его приобрести.
Можно ли назвать его переход усилением непосредственно под Лигу чемпионов? Конечно. Условия нового лимита предполагают, что все легионеры — очень и очень сильные. Других вариантов просто не существует. И для этой Лиги чемпионов, и для будущего сезона с новым лимитом нужны очень сильные легионеры, к которым я могу причислить Малкома», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
Ранее сообщалось, что сумма трансфера 22-летнего бразильца в стан сине-бело-голубых составит € 40 млн плюс € 5 млн в виде бонусов. Утверждалось, что по условиям соглашения с петербургским клубом футболист будет зарабатывать € 6,5 млн за сезон.
- 2 августа 2019
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