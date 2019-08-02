Малком: готов завтра сыграть с «Краснодаром»

Новичок «Зенита» вингер Малком сказал, что готов помочь команде из Санкт-Петербурга в ближайшем матче Российской Премьер-Лиги.

«Готов ли завтра сыграть с «Краснодаром»? Мы начали сбор с «Барселоной» ещё 14 июля. Я уже играл 90 минут, так что готов. Буду ещё набирать форму», — передаёт слова Малкома корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера 22-летнего бразильца в стан сине-бело-голубых составит € 40 млн плюс € 5 млн в виде бонусов. Утверждалось, что по условиям соглашения с петербургским клубом футболист будет зарабатывать € 6,5 млн за сезон.

Матч «Зенит» — «Краснодар» состоится завтра, 3 августа, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», начало — в 21:30 мск.

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