«МЮ» согласовал с «Лестером» покупку Магуайра за рекордную сумму для защитника

Руководство «Манчестер Юнайтед» договорилось с «Лестер Сити» о приобретении центрального защитника Гарри Магуайра. Сумма трансфера составит £ 80 млн (€ 87,3 млн), сообщает Sky Sports.
Если сделка состоится, Магуайр станет самым дорогим защитником в истории футбола. Сейчас рекорд принадлежит Вирджилу ван Дейку, которого «Ливерпуль» купил у «Саутгемптона» за £ 75 млн (€ 81,9 по нынешнему курсу) в начале 2018 года.
Гарри выступает за «Лестер Сити» с 2017 года. Ранее он защищал цвета «Уиган Атлетик», «Халл Сити» и «Шеффилд Юнайтед». В сезоне-2018/19 защитник забил 3 мяча в 31 матче английской Премьер-лиги. Контракт Магуайра с «лисами» рассчитан до 30 июня 2023 года.
«Манчестер Юнайтед» в минувшей кампании занял шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги.
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