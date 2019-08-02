Глава «Шальке» извинился за слова про африканцев, делающих детей в темноте

Председатель совета директоров «Шальке-04» Клеменс Теннис сделал скандальное заявление на мероприятии по предпринимательству. Глава гельзенкирхенского клуба призвал инвестировать средства в энергетику Африки, чтобы местные жители перестали вырубать деревья и делать детей, когда стемнеет.

«Нужно финансировать строительство 20 электростанций в год в Африке. Тогда африканцы перестанут вырубать деревья и не будут приниматься делать детей после того, как стемнеет», — приводит слова Тенниса Neue Westfälische.

Позже Теннис принёс извинения за сказанные слова на официальном сайте «Шальке». «Как председатель наблюдательного совета ФК «Шальке-04», я поддерживаю ценности нашего клуба на 1000 процентов. Они включают в себя борьбу с расизмом и дискриминацией.

На этом фоне я хотел бы извиниться перед вами, болельщиками, членами и партнёрами «ФК Шальке-04» за мои слова. Это было неправильно и бездумно. Мои слова никоим образом не соответствовали нашей миссии. Мне очень жаль", — сказано в заявлении Тенниса на официальном сайте «Шальке».

Отметим, что Теннис является сооснователем компании Tönnies Holding — одного из лидеров немецкой пищевой промышленности.