Глава «Шальке» извинился за слова про африканцев, делающих детей в темноте

Председатель совета директоров «Шальке-04» Клеменс Теннис сделал скандальное заявление на мероприятии по предпринимательству. Глава гельзенкирхенского клуба призвал инвестировать средства в энергетику Африки, чтобы местные жители перестали вырубать деревья и делать детей, когда стемнеет.
«Нужно финансировать строительство 20 электростанций в год в Африке. Тогда африканцы перестанут вырубать деревья и не будут приниматься делать детей после того, как стемнеет», — приводит слова Тенниса Neue Westfälische.
Позже Теннис принёс извинения за сказанные слова на официальном сайте «Шальке». «Как председатель наблюдательного совета ФК «Шальке-04», я поддерживаю ценности нашего клуба на 1000 процентов. Они включают в себя борьбу с расизмом и дискриминацией.
На этом фоне я хотел бы извиниться перед вами, болельщиками, членами и партнёрами «ФК Шальке-04» за мои слова. Это было неправильно и бездумно. Мои слова никоим образом не соответствовали нашей миссии. Мне очень жаль", — сказано в заявлении Тенниса на официальном сайте «Шальке».
Отметим, что Теннис является сооснователем компании Tönnies Holding — одного из лидеров немецкой пищевой промышленности.
- 2 августа 2019
-
18:51
-
18:50
-
18:44
-
18:29
-
18:29
-
18:22
-
18:10
-
18:00
-
17:58
-
17:46
-
17:40
-
17:36
-
17:28
-
17:24
-
17:19
-
17:13
-
17:04
-
17:02
-
16:55
-
16:52
-
16:45
-
16:42
-
16:34
-
16:33
-
16:29
-
16:22
-
16:20
-
16:05
-
16:00
-
15:55
-
15:41
-
15:23
-
15:22
-
15:11
-
15:04