Авен рассказал, почему не купил «Спартак» в 2014 году

Известный бизнесмен и болельщик московского «Спартака» Пётр Авен рассказал, почему не приобрёл любимый клуб в 2014 году.

«Помешали две проблемы. Мы не увидели модели снижения затрат, но это не главное. Один из моих партнёров, который должен был отвечать за отношения с болельщиками, попал под санкции и не смог участвовать в проекте. А так как это принципиально для меня важное направление, я посчитал безответственным принять такое решение», — сказал Авен в программе «Инсайдеры».

Первый выпуск нового сезона программы «Инсайдеры» выйдет на телеканале «Матч Премьер» 4 августа, начало — в 23:25 мск.

«Спартак», набрав 4 очка, занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Завтра, 3 августа, красно-белые на домашнем стадионе проведут матч 4-го тура с московским «Динамо». Начало дерби — в 19:00 мск.