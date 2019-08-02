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Цорн: «Спартак» представляет 4 новичков, и это ещё не конец

Цорн: «Спартак» представляет 4 новичков, и это ещё не конец
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн сообщил, что клуб не завершает работу на трансферном рынке после подписания четырёх игроков. Соответствующее заявление было сделано им на презентации в качестве футболистов московского клуба Эсекьеля Понсе, Резиуана Мирзова, Андре Шюррле и Йордана Ларссона.

«Команда формируется, многие ушли, многие пришли. Сегодня мы представляем 4 новичков, и это ещё не конец», — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.

Напомним, в ближайшее время «Спартак» также должен подписать полузащитника «АЗ Алкмара» Гуса Тиля. Футболист уже подтвердил информацию, что его переход в стан московского клуба — это лишь дело времени. Трансфер хавбека будет стоить красно-белым более € 15 млн.

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