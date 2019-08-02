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Шюррле: хочу получить удовольствие от игры в «Спартаке»

Шюррле: хочу получить удовольствие от игры в «Спартаке»
Футбол / РПЛ 0

Новичок московского «Спартака» Андре Шюррле поделился ожиданиями от выступлений за красно-белых.

«В первую очередь я чувствую себя ответственным за то, что делаю на поле, и ответственным перед своими одноклубниками. Также я хочу получить удовольствие от игры в «Спартаке», — передаёт слова Шюррле корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.

«Спартак» арендовал Шюррле у дортмундской «Боруссии» до окончания сезона-2019/20. Сумма необязательного выкупа, по предварительным данным, составит € 8 млн. Столичный клуб будет полностью платить зарплату хавбеку, которая составляет около € 3 млн в год.

Минувшую кампанию Андре провёл в аренде в «Фулхэме». За лондонский клуб футболист отыграл 25 матчей. В его активе 6 результативных ударов. Контракт немца с «Боруссией» рассчитан до 30 июня 2021 года. Ранее он играл за «Майнц», «Байер», «Челси» и «Вольфсбург».

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