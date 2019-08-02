Цорн раскрыл подробности сделки по Шюррле

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн рассказал о деталях перехода немецкого полузащитника Андре Шюрлле в московский клуб из дортмундской «Боруссии».

«Что касается подробностей сделки с Шюррле, это аренда с необязательным правом выкупа. До 15 мая 2020 года мы должны принять решение», — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.

«Спартак» арендовал хавбека до окончания сезона-2019/20. Сумма необязательного выкупа, по предварительным данным, составит € 8 млн. «Спартак» будет полностью платить ему зарплату, которая составляет около € 3 млн в год.

Сезон-2018/19 Шюррле провёл в аренде в «Фулхэме». За лондонский клуб футболист отыграл 25 матчей. На его счету 6 результативных ударов. Контракт немца с «Боруссией» рассчитан до лета 2021 года. Ранее он играл за «Майнц», «Байер», «Челси» и «Вольфсбург».