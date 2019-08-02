Цорн: ждите скоро тизер по Тилю
Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн заявил, что в ближайшее время клуб сделает заявление по возможному трансферу полузащитника «АЗ Алкмар» Гусу Тилю.
«Европа в основном начинает трансферы в августе. Рынок работает долго, и движение затягивается, так как мы начинаем сезон немного раньше. В Европе чемпионат заканчивается в середине мая, многие уходят в отпуск, и достаточно тяжело договариваться на адекватном уровне. Мы должны были разгрузить старую команду. В этом сезоне мы продали на рекордную сумму и взяли перспективных игроков, сэкономив на трансферах. Что касается Тиля, то ждите скоро тизер», — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.
Ранее Тиль заявил, что его переход в «Спартак» — это дело времени.
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- 2 августа 2019
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