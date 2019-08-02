Шюррле: перешёл в «Спартак», потому что хочу добиться успехов

Новичок московского «Спартака» Андре Шюррле рассказал, почему принял решение перейти в стан красно-белых.

«Да, я видел ролик со своим представлением. Видео крутое, я был очень рад, что представили вместе с моментами с чемпионата мира. Rammstein — немного не та музыка, которую я люблю, но она органично смотрелась в ролике.

Перешёл в «Спартак», потому что хочу добиться успехов. РПЛ становится всё больше и больше. У меня не было вариантов идти в Китай. С нетерпением жду завтрашнего матча, чтобы увидеть эту атмосферу.

Знаю, что такое давление трибун, и привык к нему, я в футболе давно. Мне важно доказать, что я всё ещё могу забивать и быть полезным команде», — передаёт слова Шюррле корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.