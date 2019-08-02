Шюррле: уже понял, что «Спартак» символизирует борьбу до последней секунды

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле заявил, что готов полностью отдавать себя в играх за свой новый клуб.

«На меня большое впечатление произвела статуя гладиатора. Когда я её увидел, то понял, что этот клуб символизирует борьбу до последней секунды, и я готов на поле отдавать всего себя. Что касается переговоров, то мы обсудили всё с Томасом Цорном, и я принял решение, что так будет лучше для меня, моей семьи и клуба», — передаёт слова Шюррле корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.

Напомним, «Спартак» арендовал хавбека до окончания сезона-2019/20. Сумма необязательного выкупа, по предварительным данным, составит € 8 млн. «Спартак» будет полностью платить ему зарплату, которая составляет около € 3 млн в год.

Сезон-2018/19 Шюррле провёл в аренде в «Фулхэме». За лондонский клуб футболист отыграл 25 матчей. На его счету 6 результативных ударов. Контракт немца с «Боруссией» рассчитан до лета 2021 года. Ранее он играл за «Майнц», «Байер», «Челси» и «Вольфсбург».