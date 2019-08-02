Гвардиола ответил на слова Клоппа о больших тратах «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал слова наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа о том, что «горожане» входят в список из четырёх клубов, которые могут постоянно тратить деньги.
«Конечно, это волнует меня, поскольку это неправда, что мы тратим по £ 200 млн в каждое трансферное окно. Кроме того речь ведь идёт о «Ливерпуле», который не является маленькой командой.
Конечно, мне это не нравится, потому что это неправда. В прошлом году мы потратили только £ 17 млн на одного игрока. Два сезона назад я тратил много, но только потому, что пришёл в команду с 10 или 11 футболистами, которым было за 30 лет.
Но мы не можем тратить по £ 200 млн в каждом сезоне. Например, «Ливерпуль» потратил больше £ 200 млн в прошлой кампании, и теперь они не могут потратить столько же в предстоящем сезоне. То же самое касается и нас.
Этим летом мы купили одного футболиста и вернули Анхелиньо, воспользовавшись соответствующей опцией. Сейчас клубы не могут тратить много каждый год. Что касается «Реала» и «Барселоны», то я не знаю, что происходит в этих клубах, поскольку я там не работаю», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.
- 2 августа 2019
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