Широков: «Арсенал»? Позиционируем РПЛ как лигу топ-5, а проигрываем незнамо кому

Бывший игрок сборной России Роман Широков подлелися мнением об уровне Российской Премьер-Лиги.

«РПЛ будет приятно, если мы по игре придвинемся к топ-клубам, а не по только по трансферам. Трансферы, как Малком, — это единичный случай, нужно озаботиться уровнем игры. Если такое будет постоянно, значит, уровень у нас высокий. И уже от нас будут уезжать туда, а не от них к нам. Так что РПЛ нужно озаботиться уровнем игры.

Сейчас нас догоняет Португалия, вот этим РПЛ нужно обеспокоиться. Вылет «Арсенала» — это печально. Мы себя позиционируем как одну из лиг топ-пять или топ-шесть, а проигрываем незнамо кому. При всём уважении к «Нефтчи», мы обязаны проходить такие команды. Это не тот клуб, которому можно проигрывать в двух раундах», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.