«Зенит» — «Эвертону»: Малком у нас, теперь попытаетесь заполучить Зума?
Пресс-служба «Зенита» на англоязычной странице клуба в «Твиттере» обратилась к «Эвертону». Ранее сине-бело-голубые выиграли у «ирисок» борьбу за вингера каталонской «Барселоны» Малкома.
«Эй, «Эвертон», теперь, когда Малком у нас, вы попытаетесь заполучить Зума?» — говорится в сообщении «Зенита».
Зума провёл минувший сезон в аренде в «Эвертоне». Права на игрока до 30 июня 2023 года принадлежат лондонскому «Челси». Ранее сообщалось, что 24-летний француз хочет вернуться в ливерпульский клуб.
«Зенит», набрав 9 очков, возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. Завтра, 3 августа, команда из Санкт-Петербурга на домашнем стадионе проведёт матч 4-го тура с «Краснодаром», начало — в 21:30 мск.
«Зенит» включил «Рому» в список клубов, за которые выступал Малком
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