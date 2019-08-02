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«Зенит» — «Эвертону»: Малком у нас, теперь попытаетесь заполучить Зума?

«Зенит» — «Эвертону»: Малком у нас, теперь попытаетесь заполучить Зума?
Футбол / РПЛ 0

Пресс-служба «Зенита» на англоязычной странице клуба в «Твиттере» обратилась к «Эвертону». Ранее сине-бело-голубые выиграли у «ирисок» борьбу за вингера каталонской «Барселоны» Малкома.

«Эй, «Эвертон», теперь, когда Малком у нас, вы попытаетесь заполучить Зума?» — говорится в сообщении «Зенита».

Зума провёл минувший сезон в аренде в «Эвертоне». Права на игрока до 30 июня 2023 года принадлежат лондонскому «Челси». Ранее сообщалось, что 24-летний француз хочет вернуться в ливерпульский клуб.

«Зенит», набрав 9 очков, возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. Завтра, 3 августа, команда из Санкт-Петербурга на домашнем стадионе проведёт матч 4-го тура с «Краснодаром», начало — в 21:30 мск.

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