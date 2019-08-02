Главный тренер иркутского «Зенита»: не волнуйтесь из-за пожаров, видите, мы живы

Главный тренер иркутского «Зенит» Олег Яковлев сказал, что пожары в Сибири не мешают тренироваться команде.

«Не волнуйтесь из-за пожаров, к нам это отношения не имеет. Задымление определённое есть, но вряд ли это повлияет на матч. Тренироваться нам это не мешает, видите, мы же живы. Ситуация у нас не такая критичная, как в Москве в 2010 году, были времена и похуже, например когда в 2002 и 2003 годах вокруг города горели торфяники. Сейчас есть дымка в небе, солнце не совсем видно, хотя ветер продувает, так что можете не переживать. Тренироваться нам это точно не мешает, можете и у «Сахалина» спросить, что всё в порядке.

Пожары тушат давно, просто не всегда это получается. Выходит так, что на юге области, где находится Иркутск, дня четыре ливни шли. Хорошо ещё, что наше поле это выдержало. А на севере области ни одной капли за последние два месяца», — сказал Яковлев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.