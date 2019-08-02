Пирог Красти стал новым талисманом «Уигана»

«Уиган Атлетик» представил нового талисмана команды. Им стал пирог Красти. Маскот был разработан совместно с двумя местными детьми — восьмилетним Кейденом и девятилетней Нив.

Посмотреть фото можно на странице «Уигана» в «Инстаграме».

«Мы решили сделать Красти таким, поскольку все в Уигане любят пироги! На проектирование у нас ушло около 30 минут или час, но на выбор цветов потребовалось много времени», — приводит слова Кейден и Нив пресс-служба клуба.

Глава отдела развития бизнеса и обслуживания клиентов «Уигана» Джон Касл добавил: «В прошлом сезоне у нас не было талисмана, и мы подумали, что будет хорошей идеей пойти в начальную школу за творческим подходом и инициативой местных детей. Новый талисман должен вызвать улыбку на лицах».

В минувшем сезоне «Уиган» финишировал на 18-м месте в турнирной таблице английского Чемпионшипа.