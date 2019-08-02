Й. Ларссон: горд быть «мясом»

Нападающий Йордан Ларссон на своей странице в «Инстаграме» опубликовал видео, посвящённое переходу в московский «Спартак» из шведского «Норрчёпинга».

«Очень рад стать часть частью такого большого клуба, как «Спартак». Это самый большой клуб в России. Хочу выигрывать матчи и завоёвывать титулы. Нахожусь в предвкушении. Горд быть игроком «Спартака». Горд быть «мясом», — сказал Ларссон.

Видео доступно на странице Йордана Ларссона в «Инстаграме».

Йордан перешёл в «Норрчёппинг» в январе 2018 года из нидерландского НЕКа. Сумма трансфера составила € 500 тыс. В нынешнем сезоне 22-летний форвард принял участие в 16 матчах шведского национального чемпионата (15 — в основном составе), стал автором 11 забитых мячей, а также получил три жёлтые и одну красную карточки. За сборную Швеции Ларссон сыграл два матча, в которых не отметился голами.

Йордан — сын бывшего нападающего «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» Хенрика Ларссона.