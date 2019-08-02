Контракт Й. Ларссона со «Спартаком» рассчитан на 4 года

Спортивное агентство Wasserman Netherlands Management на своей странице в «Инстаграме» сообщило, что контракт нападающего Йордана Ларссона с московским «Спартаком» рассчитан на четыре года.

«Спартак» получил нового воина! Ларссон подписал четырёхлетний контракт с московским клубом. В городе «новое мясо». Очень гордимся тобой, Йордан. Поздравляем!» — говорится в сообщении агентства.

Ранее Ларссон выступал за «Норрчёппинг». В нынешнем сезоне 22-летний форвард принял участие в 16 матчах шведского национального чемпионата (15 — в основном составе), стал автором 11 забитых мячей, а также получил три жёлтые и одну красную карточки. За сборную Швеции футболист сыграл два матча, в которых не отметился голами.

Йордан — сын бывшего нападающего «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» Хенрика Ларссона.